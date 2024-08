Droit des obligations. 14e édition

Ce manuel, destiné en premier lieu aux étudiants en L2 de droit, couvre l'ensemble du droit des obligations : - le contrat : formation, validité, nullité, effets et durée du contrat - la responsabilité extracontractuelle : conditions et mise en oeuvre de la responsabilité - les quasi-contrats : gestion d'affaires, enrichissement injustifié - le régime général de l'obligation : paiement, subrogation, cession, novation, délégation, extinction de l'obligation, restitutions Les solutions de droit positif sont exposées de façon claire et synthétique et l'accent est mis sur les points qui font débat et les aspects de droit comparé et européen. Les QPC qui intéressent la matière sont intégrées. Points forts - Un ouvrage de référence à jour des dernières jurisprudences - inclus les dispositions les plus marquantes des projets de réforme en droit des contrats spéciaux et en droit de la responsabilité civile