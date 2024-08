Histoire-Géographie Enseignement moral et civique 3e. Sujets et corrigés, Edition 2025

Pour s'entraîner et réussir l'épreuve du Brevet ! - 2 sujets complets de la session 2024, tous corrigés, pour s'entraîner dans les conditions de l'examen. - 40 sujets-exercices pour réviser tous les thèmes du programme en Histoire, Géographie et Enseignement moral et civique. - Tous les corrigés détaillés, accompagnés de conseils, de rappels de cours. Le descriptif de l'épreuve du Brevet, des conseils généraux, un mémento des repères chronologiques et spatiaux, ainsi que de nombreuses cartes.