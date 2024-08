La meute des Joyaux Tome 4 : Ruby

Jo a menti à la meute pendant des années et la pilule a du mal à passer pour Aaryn qui considère qu'elle a trahi tous les membres. Cependant, si sa part humaine continue de rejeter la jeune femme, il en va autrement pour son loup qui la reconnaît comme sa compagne de vie. La guerre avec les Valquez prend un nouveau tournant lorsque Beryn et Huascar annihilent la meute alliée afin d'atteindre les Joyaux dans leur chair et dans leur âme. Ce n'est que lorsqu'un nouveau drame survient qu'Aaryn comprend le lien qui l'unit à Jo et qu'il risque de la perdre. A présent, il ne peut l'accepter. Dernier tome de la saga "La meute des Joyaux".