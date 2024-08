Français 1re générale. Sujets & Corrigés, Edition 2025

55 sujets corrigés conformes au nouveau bac de français : les sujets tombés en 2024 et des sujets complémentaires pour couvrir tout le programme d'oeuvres du bac 2025 en 1re générale. 55 sujets corrigéspour préparer le bac de français 2025 - Pour chaque oeuvre au programme en 1re générale : - des sujets d'écrit (dissertations), - des simulations d'oral (explication de texte, question de grammaire et entretien). - Egalement une sélection de commentaires couvrant les différentes périodes de l'histoire littéraire. Un accompagnement efficace - Au début de l'ouvrage, des sujets traités étape par étape, pour s'approprier la méthodologie des épreuves. - Puis deux types de corrigés : - " guidés " , pour comprendre comment faire une bonne copie, - " flash " , pour réviser efficacement dans la dernière ligne droite. En complément : un mémo sur les oeuvres au programme. En plus, avec l'achat de l'ouvrage, un abonnement gratuit au site de révision http : //www. annabac. com (Lien -> http : //www. annabac. com/) : fiches et vidéos de cours, quiz, sujets corrigés...