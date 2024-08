Philo Tle générale. Sujets & Corrigés, Edition 2025

Une préparation progressive à la nouvelle épreuve de philosophie, à travers des sujets corrigés, des fiches de méthode et des fiches mémo. Un accompagnement efficace pour réussir son bac en 2025. Un ouvrage en quatre parties 1. Comprendre l'épreuve, s'approprier les méthodes Au menu de la première partie, fiches de méthode et sujets traités pas à pas. Objectif : comprendre comment faire une dissertation et une explication de texte en philo. 2. S'entraîner sur chaque notion du programme Viennent ensuite 34 sujets guidés : une dissertation et une explication de texte sur chacune des 17 notions du programme de philo. 3. Préparer l'écrit dans la dernière ligne droite L'épreuve écrite approche : c'est le moment d'utiliser les fiches mémo, pour réviser l'essentiel, et les sujets complets de la session 2024, pour se mettre dans les conditions de l'examen. 4. Réussir le Grand Oral Dans une section spécifique : des fiches méthodes et des simulations d'oral sur des questions issues du programme de Philo. En plus, avec l'achat de l'ouvrage, un abonnement gratuit au site de révision http : //www. annabac. com : fiches et vidéos de cours, quiz, sujets corrigés...