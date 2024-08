Droit civil. Tome 2

Tout le droit civil français en 2 tomes ! Le 2e tome de ce manuel est consacré aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités. Il recouvre donc le droit patrimonial de la famille, ou droit privé notarial, selon l'expression employée dans certains programmes d'études. Régulièrement mis à jour, il sera utile aux étudiants de licence et aux étudiants notaires, mais aussi à tous ceux qui souhaitent actualiser leurs connaissances en vue de l'examen d'entrée dans un CRFPA ou d'un concours. Points forts - Un exposé sous une forme aussi condensée que possible, mais sans sacrifier aucun élément technique important - Des schémas et des exemples chiffrés pour mieux appréhender les subtilités de ce droit - A jour de la jurisprudence la plus récente