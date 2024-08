Annales Français 1res STMG-STI2D-ST2S-STL-STD2A Objectif Bac. Sujets et corrigés dont Bac 2024, Edition 2025

Tout pour réussir l'écrit et l'oral du Bac de Français 2025 ! - Un choix de sujets types de la nouvelle épreuve du bac de Français, pour vous entraîner aux deux sujets d'écrit (le commentaire et la contraction de texte suivie d'un essai), sur tous les objets d'étude du programme. - Tous les corrigés, entièrement rédigés ou sous forme de plans détaillés, accompagnés des explications et conseils indispensables. - Une préparation spécifique à la nouvelle épreuve orale du Bac. - 53 fiches de cours pour retenir l'essentiel. Gratuit ! 30 tutos vidéos pour améliorer son orthographe sur www. parascolaire. hachette-education. com (Lien -> https : //www. parascolaire. hachette-education. com/)