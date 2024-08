Sciences (Physique-Chimie/SVT/Techno) 3e Annales Brevet. Nouveau brevet, Edition 2025

Pour s'entraîner et réussir l'épreuve du brevet ! - Les sujets complets du Brevet 2024 corrigés. - 60 sujets-exercices pour réviser tous les thèmes du programme des trois matières, repérés par des couleurs spécifiques. - Tous les corrigés détaillés. - Le descriptif de l'épreuve du brevet, des conseils généraux, un tableau des exercices classés par matières et par thèmes et un formulaire de Physique-Chimie et de SVT.