Maths 3e Annales Brevet. Nouveau brevet, Edition 2025

Pour s'entraîner et réussir l'épreuve du brevet ! - Les sujets complets du Brevet 2024 corrigés. - 108 sujets-exercices pour réviser tous les thèmes du programme, repérés par des couleurs spécifiques. - Tous les corrigés détaillés accompagnés de conseils, d'astuces et de rappels de cours. Le descriptif de l'épreuve du brevet, des conseils généraux, un tableau des exercices classés par matières et par thèmes et un mémento avec toutes les formules.