Nos splendeurs invisibles Tome 1 : Une ombre au tableau

On se demande parfois si la vie a un sens... et puis on rencontre un être qui donne du sens à la vie. Gabriel est un garçon normal, si on fait abstraction de son aversion pour la vie en général. Pour avoir l'air comme les autres, il est prêt à presque tout. Avoir des amis, draguer les filles, faire du sport, fumer, aller en cours... Tant que personne ne s'intéresse à la face cachée de l'iceberg, ça lui convient très bien comme ça, même si son avenir qu'il n'arrive pas à imaginer le terrifie. Parfois, il aimerait juste que le temps s'arrête et qu'on ne lui demande rien de plus que d'attendre. Attendre quoi ? Il n'en a aucune idée. En tout cas, ce qu'il n'attendait pas du tout, c'est Lukas, leur rencontre, et ce lien qui les bride et les réunit sans cesse. Mais il y a bon nombre de barrières entre les deux garçons et certaines seront plus difficiles à franchir que d'autres...