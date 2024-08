Le bureau des affaires trans-espèce. Tome 5, cinquième affectation

Découvrez deux nouvelles enquêtes du Bureau des Affaires Trans-Espèces ! Enquête n° 10 : Enfermé L'agent Dash Cooke aime les missions simples : anéantir les monstres dangereux et passer à autre chose. Il aime aussi mener une vie simple : un appartement meublé qu'il échange contre un neuf tous les deux ou trois ans et aucune relation personnelle compliquée. Puis un jour, son patron lui donne une mission qui ne s'avère pas simple du tout. On signale qu'une magnifique demeure ancienne à Sacramento est hantée par un poltergeist, mais Dash découvre vite qu'il s'agit d'un tout autre type d'esprit. Henry sera détruit si Dash l'expulse. Et soudain, la vie de Dash devient vraiment compliquée. Enquête n° 11 : Dévoré Respecter les règles. C'est ce que Con Becker fait, même quand ça revient à ignorer ses propres besoins. Car s'il a bien appris une chose, c'est que transgresser les règles vous attire des problèmes. Ca vous éloigne de votre famille. Ca vous assure un "face-à-crocs" avec la mort. C'est pourquoi Con se cantonne dans son laboratoire, dans les sous-sols du Bureau, où il examine les preuves, met à jour des tableaux et endure la souffrance de son corps abimé. Jusqu'au jour où le chef Townsend l'envoie sur le terrain avec l'agent Isaac Molina. La tâche semble facile : recruter des alliés parmi la communauté de coyotes métamorphes. Mais rien n'est simple quand votre séduisant partenaire ne fait preuve d'aucune patience quand il s'agit de suivre les protocoles et la réglementation. Ni quand des monstres attaquent depuis les ténèbres. Quand les obligations se heurtent au désir, Con doit décider comment accomplir sa mission, s'assurer qu'Isaac et lui restent en vie... et faire face aux démons qui cherchent à le dévorer. Et pour réussir, il risque bien de devoir enfreindre quelques règles. #MM #Enquête #Paranormal #Poltergeist #Métamorphes