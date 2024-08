Une rencontre inattendue Tome 4 : My arrogant boss

Dillon Keck savait qu'Ashlyn Mayson était ivre lorsqu'elle lui proposa de l'épouser. Il savait qu'il aurait dû la ramener dans leur chambre d'hôtel et la mettre au lit. Au lieu de cela, il avait fait ce qu'il rêvait de faire depuis leur rencontre. La revendiquer comme sienne. Se réveiller mariée à Vegas n'est pas quelque chose auquel s'attendait Ashlyn Mayson. Il est absurde que Dillon, son patron, qu'elle considère comme un vrai connard, insiste pour ne pas divorcer. Mais à chaque fois qu'il la touche, elle perd la tête et se demande s'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Mais quelqu'un n'est pas heureux de l'idylle naissante de Dillon et Ashlyn, et cette personne est prête à tout pour les séparer. Même à commettre un meurtre... #Mariage #EnemiestoLovers #Boss