Les gardiens de Camelot Tome 4 : Le chevalier éternel

Pour les Gardiens de Camelot, le temps de la bataille finale est venu. La seule chose qui empêche la diabolique Morgain le Fey de plonger le monde dans les profondeurs d'une obscurité sans fin, c'est un mendiant et son amour pour un autre homme. Gauvain, qui doit encore et toujours batailler pour avoir l'impression d'avoir de la valeur, craint que certains péchés ne puissent pas être pardonnés. Emprisonné pendant plus de mille cinq cents ans, Galaad sait que la liberté peut n'être qu'une illusion. Mais ce qui le terrifie jusqu'au plus profond de son âme, c'est que l'amour de Gauvain puisse être une chimère encore plus cruelle. #MM #Chevalier #Légende #AmeSoeur #ChevalierDeLaTableRonde #LégendeRevisitée #Magie #Sorcier #FamilleChoisie