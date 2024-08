Coexistence des blocs de l’Est et de l’Ouest (1953-1994). Les clés de la Guerre Froide

Dans son ouvrage Naissance et consolidation d'un monde bipolaire (1917-1954), l'auteur retrace les causes et les étapes de la montée du duel entre les Etats-Unis et l'URSS. Dans le présent livre, il montre comment les deux Grands ont su éviter l'apocalypse nucléaire et trouver un équilibre précaire, entre affrontement et cohabitation, et analyse en quoi le dénouement inachevé de la guerre froide est pour une large part à l'origine des tensions géopolitiques du début du XXIe siècle. Leurs spécificités sont aussi étudiées pour mettre en évidence les limites de l'assimilation de la période actuelle à une "nouvelle" guerre froide. Cet ouvrage pédagogique, richement illustré de cartes, graphiques et tableaux, offre une vision synthétique et précise des développements de la guerre froide. Il propose aussi de larges extraits de textes et discours historiques qui apportent un témoignage direct, sans biais, des grands choix effectués par les dirigeants et de la phraséologie employée par la propagande de chaque camp.