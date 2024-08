Jeux 2024, l'album souvenir

Tout sur les Jeux olympiques de Paris 2024 à travers les meilleurs articles et les photos de L'Equipe. C'est un événement qui se produit une fois tous les cent ans. Paris qui accueille les Jeux olympiques. Du 26 juillet au 11 août 2024, le monde entier a eu les yeux fixés sur la France et sa capitale, avide des exploits des meilleurs sportifs du monde dans plus de quarante disciplines différentes. Sites grandioses, suspens, exploits et émotions permanentes, moments inoubliables... pendant deux semaines, Paris a été une fête. La voici racontée par L'Equipe dans cet album collector qui rassemble les meilleurs articles, les plus belles photos et les stats du grand quotidien sportif.