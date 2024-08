Marketing personnel. Réussir son personal branding avec LinkedIn

Depuis des siècles, la vie en société dépend de la capacité des humains à organiser les échanges de biens et de services. Si les deux premières révolutions industrielles ont permis d'accélérer la création et la distribution de biens de consommation, les Trente Glorieuses ont vu naître un client friand de différenciation. Dès lors, la nécessité pour les entreprises de connaître ses besoins est devenue fondamentale afin de lui proposer de nouveaux produits, notamment via des médias de masse. Le marketing est né. L'avènement d'internet et des nouvelles technologies a effacé les frontières et accéléré la circulation de l'information. Un nouveau monde où les réseaux sociaux ont remplacé les médias classiques, poussant à son paroxysme la promotion de l'individu. Ainsi, ce qui était jadis applicable à la commercialisation d'un produit s'applique désormais à chacun d'entre nous. Le personal branding. Un marketing personnel dont l'auteur vous explique les rouages via son expérience sur le plus puissant réseau professionnel au monde, LinkedIn.