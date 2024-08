La gestion financière est, dans l'économie à haut risque actuelle, la fonction essentielle pour la bonne marche de l'entreprise. Ce manuel apporte aux étudiants une expertise critique de l'information comptable. Il leur enseigne comment interpréter les chiffres pour évaluer la santé financière des entreprises. En outre, le livre aborde l'analyse financière en tant que dimension opérationnelle, une fois que les principes de base du bilan et des résultats sont maîtrisés. Ce manuel d'analyse financière est une ressource essentielle pour les étudiants en sciences économiques et de gestion. Destiné principalement aux étudiants de premier cycle, il compile des ouvrages récents et des exemples pratiques pour offrir une approche méthodique et structurée de l'analyse financière. Ce livre aide les apprenants à comprendre l'activité, la rentabilité et le financement des entreprises, et à établir un diagnostic financier complet. En plus de servir de référence aux étudiants, ce manuel est également utile pour les dirigeants d'entreprises et les professionnels de la gestion. Il fournit des outils et des techniques pour mesurer la rentabilité, la liquidité, la solvabilité et l'équilibre financier des entreprises, aidant ainsi à prendre des décisions informées et stratégiques. Cet ouvrage n'est pas seulement un outil pédagogique, il est aussi un guide pratique pour les professionnels du secteur financier.