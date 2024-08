Qu'est-ce qu'un nouveau-né ? Quelle est sa place sur la scène juridique ? Telles sont les questions auxquelles cet ouvrage a pour ambition de répondre. Au fur et à mesure de la découverte de cette notion, l'étude éprouve les conditions traditionnellement admises pour accéder à la personnalité juridique, et propose de comprendre certaines questions de société selon une nouvelle perspective : gestation pour autrui, réanimation néonatale, fin de vie, naissance en prison... Etudier le nouveau-né, c'est s'intéresser à un être qui n'a aucune autonomie, aucun discernement, qui ne peut pas s'autodéterminer, et surtout qui est dépourvu d'acte de naissance : sa soumission aux adultes est absolue. Le droit doit donc assurer sa protection en limitant cette soumission, ce qu'il ne fait que très imparfaitement.