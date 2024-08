L’harmonie continue

Loin de l'affirmation d'un différé originaire hantant toutes les sphères du réel et entamant toujours déjà la constitution de toute pensée philosophique, que celle-ci soit système de la Nature ou métaphysique de la présence, l'intention de cet ouvrage est de démontrer que la temporalité du monde, de son microcosme à son macrocosme, est au contraire une temporalité de l'union ou de la coprésence harmonisée à travers la continuité de ses devenirs physiques, biologiques et éthologiques jusqu'à la redécouverte de la conjonction de la conscience et de l'être. Un nouvel esprit biologique ouvre ainsi la voie à un réenchantement métaphysique dans notre approche de l'univers.