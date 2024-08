La famille de Montfort leurs vassaux et leurs possessions du Xe au XIIIe siècle

Si la Normandie, constituée dès le Xe siècle par le traité de Saint Clair sur Epte, permet à Rollon et ses compagnons d’armes de s’affranchir du pouvoir du roi de la Francia, ce sont ses différents vassaux qui vont constituer l’élite du duché recevant différents alleux et honneurs composant le territoire. Les Montfort, issus d’une illustre famille d’origine scandinave recevront, en premier lieu, l’honneur de Coquainvilliers dans le Pays d’Auge puis l’honneur de Montfort dans la vallée de la Risle. C’est au XIe siècle, avec l’avènement d’Hugues II de Montfort, que la famille atteindra son apogée, notamment durant la conquête de l’Angleterre qui lui permettra d’accumuler de nouvelles richesses et de recevoir de hautes fonctions.