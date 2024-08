Les Tartuffes et le climat

De Jacques Chirac à Emmanuel Macron, chacun de nos présidents a tenu à marquer son entrée en fonction par un discours enflammé sur l'apocalypse climatique qui nous menace. Et chacun d'afficher à son tour la France comme le phare qui devra éclairer la planète dans la lutte contre l'émission des gaz à effet de serre. Pourtant, rapport après rapport, les experts du climat constatent que la France est bien loin de tenir ses engagements. En relisant les passages les plus impétueux des discours de nos présidents, force est de constater que ceux-ci ne sont que figures de théâtre. Un mot vient alors tout naturellement à l'esprit : Tartuffes ! En l'absence des acteurs politiques, c'est la société civile qui se mobilise. Les Soulèvements de la Terre, Scientifiques en rébellion, étudiants et étudiantes des universités et des écoles... résistent et imaginent un futur désirable à construire ensemble.