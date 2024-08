Méthode de lecture CP Alfi et ses amis. Guide pédagogique et ressources + diaporamas

Le guide pédagogique et ressources + diaporamas pour mettre en place la méthode Alfi ! Un guide papier + des ressources à photocopier + des diaporamas accessibles grâce à un code personnel d'activation. Le guide propose : ? Un emploi du temps pour chaque période. ? Un accompagnement détaillé, ritualisé et efficace des séances code et compréhension (une mise en oeuvre type par période). ? Des fiches " points de vigilance " pour chaque graphème. ? L'explicitation de la démarche des temps de rebrassage, de lexique et d'étude de la langue. ? Des lanceurs de production d'écrits. Le bloc ressources à photocopier contient : ? Des activités complémentaires de code différenciées. ? Des activités de discrimination visuelle pour la découverte de chaque graphème. ? Du matériel de manipulation pour travailler la combinatoire. ? Des supports pour les séances de compréhension en ateliers. Pratique ! Les fiches de prép' et les ressources sont détachables et perforées. Placez-les dans un classeur et n'emportez que le nécessaire avec vous. +avec l'achat du guide papier, vous bénéficiez d'un code personnel pour accéder aux diaporamas : Les diaporamas (un diaporama par graphème) aident l'enseignant dans sa gestion de classe, facilitent le travail en collectif, la mise en place des ateliers et proposent des activités de manipulation.