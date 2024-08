Sciences CM Séances animées . Guide + 40 séances à vidéoprojeter, Edition 2023

Pour un nouvel enseignement des Sciences en CM, dynamique et motivant ! Un guide bi-média tout-en-un : le guide des séances + 42 séances à vidéoprojeter + des ressources élèves > Le guide des séances : les fiches de préparation des séances Un guide papier sous forme de bloc de feuilles détachables et perforées, avec le descriptif de chaque séance détaillé étape par étape (questions à poser, réponses attendues, connaissances à transmettre, synthèse...). > 42 séances à vidéoprojeter Des documents variés organisés en diaporamas (photos, illustrations, vidéos documentaires, vidéos d'expériences, animations, schémas et exercices interactifs). + Tous les outils élèves à vidéoprojeter ou à imprimer En PDF et en format modifiable : fiches d'expériences, lexique des notions-clés, bilans, fiches de révisions, cartes mentales, traces écrites et évaluations avec corrigés. + Des outils de personnalisation : une trousse interactive (zoom, cache, annotations...) et un espace personnel pour intégrer ses propres ressources. Le guide bi-média est utilisable seul ou en complément des cahiers Sciences CM1 et CM2.