Myria. Intégrale 2

Retrouvez la suite des aventures d'Alicia dans ce second recueil, qui réunit les tomes 3 et 3. 5 ! Alicia Delgado n'a plus de plan. Aux arrêts à cause de l'enquête pour meurtre qui pèse sur son dos, elle doit maintenant affronter les fantômes de son passé, la trahison de Madison, sa nouvelle notoriété, ainsi qu'un étrange assassin invisible qui a osé s'en prendre à son chien (enfin, celui d'Harrison). Avec tous les soutiens possibles, elle entend bien laver son nom pour de bon, enfoncer quelques portes, mais aussi percer les secrets de la bibliothèque du manoir Watson, qui contient toutes les réponses qu'elle attend. Les informations qui s'y trouvent pourraient en effet lui en apprendre plus sur cette mystérieuse mission à Reykjavík, sur les blessures et le passé familial trouble de son compagnon, ainsi que sur elle-même. Pour protéger au mieux son entourage, elle va être forcée de confronter son père et de choisir un camp entre les Singuliers et les Réguliers. Mais bon, nous savons tous qu'il est toujours très difficile de forcer Alicia Delgado à faire quoi que ce soit si elle n'en a pas vraiment envie ! #EnemiesToLovers #HéroïneBadass #LoupsGarous