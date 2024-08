Le couronnement de l'épouvantail

Recueil de poésie bilingue. Réédition d'un titre de la collection Poésie européenne : exemplaire original orné d'une nouvelle jaquette. Pour justifier son choix judicieux de quelques dizaines de poèmes parmi les quelques milliers de l'oeuvre du poète ukrainien Ihor Kalynets, le traducteur Roman Babowal explique : "[... ] dès ses premiers livres, Kalynets apparaît comme un poète-expérimentateur. Il renonce à la ponctuation, le vers libre prédomine, son poème est court, brisé, filigrané, mais n'en est pas moins dénué d'une densité émotionnelle, profonde, viscérale. Il rompt ainsi non seulement avec la "tradition" de ses prédécesseurs, mais également, avec la versification monocorde et docile des chantres professionnels de son époque. Tant la forme que surtout le fond de son poème le rendent d'emblée suspect aux yeux du régime ("je n'ai pas plus au monde") qui, lui refusant tout accès aux maisons d'édition officielles, ne lui laisse d'autre choix que celui de recourir aux samvydav (publications clandestines), pour se faire entendre".