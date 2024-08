Critique de la théorie contemporaine de la valeur

Smith, Say, Ricardo, Marx, Walras, Keynes... A leur façon, les grands auteurs auront tous proposé une réflexion sur la notion de valeur en économie. Mais la valeur n'est plus, aujourd'hui, que l'insipide synonyme du prix. Cette considération demeure consacrée par la vision contemporaine des transactions monétaires, elles-mêmes perçues comme des échanges relatifs entre une masse de marchandises et une masse de monnaie. Cependant, entre les lignes écrites, pour certaines, depuis plus de deux siècles, se révèle une critique possible de cette représentation, soutenue par une analyse comptable des paiements. Les transactions ne font in fine qu'exprimer, en monnaie, la production et la consommation des revenus du travail ? ; autrement dit, la création et la destruction de la valeur. L'auteur entreprend ici une analyse approfondie et argumentée des idées reçues sur la "? valeur ? " qui parcourent ou soutiennent les discours passés et actuels. Le livre s'adresse aux étudiants, aux chercheurs aux intellectuels... en économie, mais aussi de toute discipline des sciences humaines et sociales.