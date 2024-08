Les leçons d’une crise. Comment les territoires, les citoyens et les entreprises s’approprient l’Europe

La COVID 19 a généré des expériences traduites par des effets d'apprentissage. L'ouvrage évoque les leçons tirées de cette crise pandémique. Le diagnostic et les enseignements qui y sont partagés concernent les territoires, les citoyens et les entreprises. Aussi bien les questions posées que les réponses qui y sont apportées permettent d'éclairer une nouvelle normalité caractérisée par la volatilité et l'incertitude. Ce premier tome expose les contributions d'enseignants chercheurs originaires des différents pays de l'Union européenne. C'est le résultat d'un colloque scientifique organisé au Portugal par l'Universidade Europeia de Lisbonne, l'IPAM de Porto et le réseau ERECO-PGV - European Research Community.