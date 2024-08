L’Humanisme au prisme de la Modernité chez Mohammed Arkoun. Une approche interrogative

En nous faisant état de son Nouvel Humanisme, Mohammed Arkoun, part d'une rupture majeure des sociétés musulmanes, avec leur héritage postclassique. Il y diagnostique un Humanisme " désincarné " (XIII ? -XVIII) ; relayé par un Humanisme " déficitaire ", notamment depuis les postindépendances (islam populaire, réformiste, nationaliste, populiste). En fait, il s'en prend à l' " idéologie de combat " érigée en mode d'Action historique, qui de passagère, ne sera jamais dépassée. En amont, l'auteur déplore l'oubli de l'islam classique introspectif ; à rebours, il condamne le retour " sauvage " du religieux, dégradant la spiritualité islamique. Pour sauver cette dernière, l'auteur veut rendre pensable une " sortie de la religion ", en contextes musulmans. Face aux " clôtures dogmatiques " pérennisées, armé avec la modernité intellectuelle (Sciences de l'homme et de la société), l'auteur prône la " subversion ", en vue de casser les cadres de pensée orthodoxes, et ainsi " libérer l'homme " des autorités religieuses ou profanes (Orient et Occident). Objets de discussions, les " propositions " et problématiques nouvelles de l'auteur sont mises en perspective avec d'autres penseurs, suscitant des enjeux similaires. Globalement, l'approche se veut, à la fois, descriptive, interrogative et analytique-critique.