La révolte des dieux

"? Maurice Jacques, la générosité d'une poétique ? ", dixit Claude Pierre. Avec la même poétique, Maurice Jacques fait parler les dieux en révolte qui disent les poings fermés : pitié pour la République ? ! La gangrène qui dévore Haïti provoque la colère des dieux qui se soulèvent contre les tendances expansionnistes des grandes puissances en Amérique et partout ailleurs, la faillite de nos élites intellectuelles, politiques et économiques, la corruption de nos dirigeant(e)s, la veulerie ou l'absence de l'Etat, la détresse et l'inhibition des jeunes. L'auteur pénètre dans les sentiers interdits pour parler d'une femme spoliée, violée, déshabillée qui s'appelle Haïti.