Apprendre un quotidien d’octogénaire. S’auto-écoformer avec les gestes matinaux

Comme tout parcours de vie, celui de l'auteur s'est trouvé aux prises avec le quotidien, résidu des révolutions et des résolutions (Lefebvre, 1968). Dans la dynamique de la génération 1968, il a vécu la chute du mur scolaire avec l'ouverture des horizons d'une formation continue à tous les âges et secteurs de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour un quotidien d'octogénaire, aux prises avec une routinisation réflexe des activités quotidiennes et une ouverture du champ de conscience au rythme cosmique des jours et des nuits ? Ce livre rend compte de l'importance stratégique vitale des activités matinales pour s'ouvrir à une rythmoformation quotidienne, micro et macrocosmique. Les gestes élémentaires matinaux du réveil - se lever, se laver, se nourrir - se sont imposés avec leurs liaisons élémentales à l'air, la terre, l'eau et au feu. Les réfléchir a initié une recherche éco-formatrice qui les a tirés d'un inconscient écologique nocturne et a amorcé une auto-cosmogénèse plus consciente.