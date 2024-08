Les dynamiques temporelles en formation

C'est aux temporalités éducatives et formatives qu'est consacrée la note de synthèse présentée dans ce numéro 65. Pascal Roquet et Jean-Pierre Boutinet proposent une réflexion sur les dynamiques temporelles qui sous-tendent la rénovation de la formation tout au long de la vie de ces dix dernières années en mettant en perspective la littérature produite sur ces questions. Ces dynamiques temporelles s'avèrent reliées aux environnements sociaux et économiques actuels marqués par la mobilité, le changement incessant, l'immédiateté et la flexibilité. Mais en même temps, elles s'inscrivent dans le vécu propre à chaque individu, dans son rapport au temps et dans ses croyances. Au coeur de l'analyse, émerge la notion de "temps paradoxal" . Le numéro se poursuit avec un article de Pauline Born consacré à la formation de base s'adressant à des sapeurs-pompiers volontaires. A partir de données qualitatives, l'auteure analyse les obstacles spécifiques rencontrés par les femmes durant leur parcours et met en évidence les freins liés au genre impactant l'engagement dans l'activité et la construction de l'identité professionnelle. La rubrique "Vie de la recherche" s'enrichit d'une dixième contribution, rédigée par C. Jeunesse, D. Adinda et O. Las-Vergnas. Elle complète les contributions précédentes concernant la production des thèses sur la formation d'adultes. Les auteurs se sont intéressés cette fois-ci aux thèses et HDR soutenues en France entre 2020 et 2023 et ont exploité les documents déposés pour cette période dans l'auto-archive ouverte HAL.