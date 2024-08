Le Corbusier. Parcours

Parcourir l'oeuvre de Le Corbusier, depuis ses premières villas à La Chaux-de-Fonds jusqu'aux bâtiments majeurs de l'après-guerre (l'Unité d'habitation de Marseille, le couvent de La Tourette), parcourir les différents types de programmes auxquels l'architecte a été confronté (habitation individuelle, logement social, bâtiment public civil ou religieux), et surtout parcourir chacun de ces bâtiments par une approche progressive à l'aide de plans-séquences photographiques, pour percevoir toute la richesse des espaces intérieurs et visualiser, tel l'usager, la qualité architecturale du lieu, mélange de géométrie et d'émotion, de matière et de lumière. Chaque projet est lui-même l'occasion de revisiter la pensée de Le Corbusier, à travers ses écrits, ses croquis et dessins préparatoires et de mettre ainsi en perspective l'édifice avec l'ensemble de la production passée ou à venir de l'architecte. Cette véritable "promenade architecturale" permet de mieux appréhender et comprendre l'oeuvre construite de l'un des architectes majeurs du XXe siècle grâce à un cheminement virtuel à l'intérieur d'édifices souvent inaccessibles et répond à l'un des principes clés de l'avant-garde de l'entre-deux-guerres : la perception de l'architecture en mouvement.