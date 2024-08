Atlas des régions de France

Cet atlas est une mise à jour enrichie avec de nouvelles cartes et infographies. - Il présente de façon claire et synthétique sous forme de cartes ou d'infographies une grande quantité de statistiques diverses et variées. -Depuis 2015, la France compte désormais 18 régions administratives, 13 en métropole et 5 en outre-mer. Auvergne-Rhône-Alpes / Bourgogne Franche Comté / Bretagne / Centre-Val-de-Loire / Corse / Grand Est / Hauts-de-France / Ile-de-France / Normandie / Nouvelle-Aquitaine / Occitanie / Provence - Alpes - Côte d'Azur / Pays de la Loire / Guadeloupe / Guyane /Martinique / Mayotte /Réunion. -Un outil incontournable pour tous : curieux, institutions, entreprises, enseignants ou étudiants.