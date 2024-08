En finir avec les idées fausses sur le management dans la culture

" Les artistes ne savent pas gérer " " Dans la culture, le management est inutile, le charisme suffit" " Création et management sont définitivement irréconciliables" Ces idées reçues hantent le monde de la culture, alimentant une vision biaisée des relations entre création artistique et gestion managériale. Comment peut-on imaginer concilier ces domaines singuliers du théâtre, de la musique ou du spectacle vivant avec les logiques du management, de la gestion des ressources humaines, des carrières, de la formation professionnelle ? Et pourtant... La réalité du terrain prouve que la culture ne peut plus négliger ces questions. Parce que les salariés ont de nouvelles attentes, parce que le milieu souffre d'une incontestable crise des vocations qui le prive de talents propres à assurer son rayonnement, parce que les relations et conditions de travail ne peuvent plus être un sujet ignoré, une réflexion collective s'impose pour repenser les questions de management dans le secteur culturel. Redéfinition des compétences, nouvelles approches de recrutement, reconsidération des relations au travail et évolution des carrières . autant de pistes que propose cet ouvrage pour assurer un avenir florissant à la culture ! Sous la direction de Michel Barabel, Pascale Levet et Thierry Rebout