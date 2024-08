Désolée... Je suis devenue la maîtresse d'un playboy... Plongez dans les secrets inavouables d'une famille apparemment parfaite avec Le quotidien sexuel des Katsura, où les passions se déchaînent derrière des portes fermées. Le quotidien sexuel des Katsura expose la vie intime et tumultueuse de Shinobu, une femme mariée et mère exemplaire, dont l'existence bascule avec l'arrivée de Kawakami, le nouveau voisin séducteur. Entre son rôle de mère attentionnée et son attrait croissant pour un monde de plaisirs défendus, Shinobu navigue dans un labyrinthe de désir et de culpabilité. Chaque chapitre du manga explore un aspect différent de ses tentations et interactions, dépeignant une histoire envoûtante de passion, d'adultère et de révélation personnelle.