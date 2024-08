Kingdom Tome 70

QUELLE EST LA VERITABLE NATURE HUMAINE ? 233 av. J.-C. : L'invitation à un penseur L'Etat de Qin, dont les troupes avaient réussi à avancer jusqu'à Gian, vient d'essuyer une cuisante défaite contre Riboku. L'armée de Kanki a été entièrement décimée. Alors qu'une atmosphère pesante s'abat sur tout le pays, le roi Ei Sei ordonne à Shin et Tou, l'un des Six Grands Généraux, de faire route vers l'Etat de Han. Leur mission ? Eff ectuer des observations dans la capitale Shintei et convier à la Cour l'immense penseur Kanpi Shi...