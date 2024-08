Charles Piaget. De Lip aux "milliers de collectifs"

Charles Piaget (1928-2023) est connu pour son rôle dans la grève, exemplaire et audacieuse, des ouvrières et ouvriers de Lip à Besançon, en 1973. Mais sa trajectoire militante commence vingt ans plus tôt, avec la découverte du syndicalisme chrétien et l'opposition à la guerre d'Algérie, et se poursuit au-delà avec le combat pour l'abolition du chômage. S'y intéresser, c'est aller à la rencontre d'une figure ouvrière profondément socialiste, antiautoritaire et révolutionnaire. C'est l'histoire des engagements de Charles Piaget qui est ici proposée, leur contexte, les débats qui les ont inspirés ou alimentés - notamment sur l'autogestion, au PSU et à la CFDT des années 1970. Des engagements qui peuvent continuer d'inspirer, de nourrir les échanges et les réflexions. En donnant une large place aux archives, ce livre montre comment Charles Piaget a pensé, agi et parlé en militant : de Lip à son espoir de voir naître des "milliers de collectifs à même de construire immédiatement des morceaux du monde que nous voulons".