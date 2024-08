Alberto Giacometti. Ne pas parler de sculptures peintes, Edition bilingue français-anglais

"Il ne faut pas parler de sculptures peintes seulement de sculptures, la couleur fait partie de la sculpture." Lettre d'Alberto Giacometti à Pierre Matisse (15 octobre 1950) Le désir, ou le besoin, d'associer la peinture à la sculpture apparent de manière récurrente chat Alberto Giacometti et sous différentes formes eu cours de sa carrière. Très tôt, il utilise son pinceau pour "animer" certaines de ses sculptures, il peint les traits du visage, les cheveux, accentue les formes du corps, rehausse les volumes. Ses outils et ses gestes de peintre sont appliqués a la sculpture, et vice versa. Très peu connues du public, ces sculptures peintes de Giacometti font pour la première fois l'objet d'une étude dévoilant cette part secrète et émouvante de la production de l'artiste.