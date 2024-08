Infra/seum. Une poésie fâchée avec tout le monde

Infra/seum, second recueil de Douce Dibondo apèrs métacures, est la colère mise en poésie. Comment dire la rage qui nous habite face aux violences structurant nos vies et intimités ? Comment exprimer les parts monstrueuses qui habitent nos ombres ? Par un travail de la langue comme provocation, de la torsion du vocabulaire et de l'espace, l'autrice explore les continents du seum et ce qu'il fait à nos corps et à nos êtres. La poésie devient un miroir cru, ambivalent et précis d'un regard posé sur les mondes. A l'inverse d'une analyse binaire, Douce Dibondo navigue la complexité des rapports sociaux et la façon dont ils s'imprègnent des dominations. Par là, elle élabore une poésie dangereuse contre les illusions du monde et notre propre violence.