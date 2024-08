Kingdom Tome 71

DE RETOUR DANS LES TERRES DU NORD DE ZHAO ? 232 av. J.-C. : La bataille de Hango L'armée de Qin a subi une terrible déconfiture contre Riboku, lors de la " bataille pour Gian " qui s'est déroulée l'année précédente, et au cours de laquelle Kanki, l'un des Six Grands Généraux, a trouvé la mort. La nouvelle année venue, une mobilisation générale est de nouveau décrétée et l'Etat de Qin, désireux de recouvrer son honneur, concentre toutes ses forces à Hango où doit se jouer une bataille décisive. L'unité Hi Shin, élargie et renouvelée en grande partie, parviendra-t-elle à y assumer le rôle primordial qui lui a été confié ?