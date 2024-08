New Grappler Baki Tome 6 : Perfect Edition

Assistez au retour d'un combattant qui avait créé la sensation lors du tournoi de l'arène souterraine !! La confrontation entre Dorian et l'école de karaté Shinshinkai arrive à son terme. Les disciples de Doppo auront-ils le dernier mot ? Qui sortira vainqueur de ce terrible bras de fer digne des combats les plus titanesques de l'histoire ? Quelle est cette menace qui au même moment plane sur la chambre de Kozue ? Et surtout quel est ce monstre auquel songe à recourir la police japonaise ?