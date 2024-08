7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Tome 5

Afin d'empêcher la guerre qu'Arnold déclenchera à l'avenir, Rishe s'efforce d'améliorer les relations entre Galkhein et le pays Coyol. Plus elle interagit avec l'apprenti chevalier Fritz et ses amis, plus son désir de stopper les conflits croît... Arnold prend aussi conscience de la situation à laquelle Coyol est confronté en discutant avec Kyle. En parallèle, il affirme à Rishe qu'il n'aurait aucun scrupule à l'éliminer pour atteindre ses objectifs. Déterminée, elle comprend ce qu'elle doit faire pour sauver Coyol. " Je reviendrai. Je reviendrai te voir autant qu'il le faudra. "