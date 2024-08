Tribune(s). Chroniques de gradins

Loin des milliards du foot business, à cent lieues du PSG ou de l'OM, la France regorge de clubs plus confidentiels qui vivotent dans les divisions inférieures, en un relatif anonymat. Sauf pour leurs supporters ! Lénaïc Vilain est un de ceux-là, il suit depuis plusieurs années le Red Star FC et ne manque jamais un match au stade Bauer. Dans ses chroniques autobiographiques, l'auteur raconte pêle-mêle avec humour, la lutte des supporters pour défendre un football populaire menacé par des investisseurs aux dents longues ou des diffuseurs indélicats, les séances de fabrication de tifo, les déplacements en car... Il est aussi question de politique quand l'actualité s'immisce dans les tribunes d'un club de la banlieue rouge. Et évidemment, il est fait une large place aux ultras, à leur culture et à la composition d'une tribune au caractère bien trempé !