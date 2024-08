Pastel gras. La méthode spécial débutant avec 10 exercices pour enfin se lancer !

La technique artistique n'est pas une histoire de talent... c'est une histoire d'approche ! Pour progresser, il faut pratiquer. Pour pratiquer, il faut prendre du plaisir. Et pour prendre du plaisir, il faut être content de soi. Cette méthode novatrice va vous y aider ! Découvrez les notions clés de l'huile, à travers des exercices faciles et ludiques. Vous pourrez ainsi pratiquer sans attendre et obtenir des résultats gratifiants tout en apprenant. Alors, à vos bâtonnets et amusez-vous ! LES TECHNIQUES DE L'ARTISTE Arthur Tiar et Maxime Penaud sont deux artistes passionnés ayant à coeur de rendre la pratique artistique accessible à tous. Ils ont imaginé cette collection pour vous aider à appréhender facilement les bases techniques du dessin et de la peinture. Ainsi, vous pourrez surmonter les obstacles qui vous empêchent ou vous freinent dans la réalisation de vos premiers chefs-d'oeuvre.