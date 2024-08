Kaja, Hanguk ! Coréen première année A1. Mon manuel cahier

Manuel-cahier de coréen - Première année - Un dossier d'initiation pour apprendre à lire et à écrire le Hangeul - 6 chapitres thématiques pour découvrir la Corée du Sud à travers des documents variés et des activités progressives - Une progression rigoureuse et spiralaire pour acquérir solidement lexique et grammaire - Une approche actionnelle autour de projets construits pas à pas - Un fort ancrage culturel au fil des chapitres et dans la rubrique "K-Zine" - Des vidéos pour aborder les objectifs de communication en contexte à travers l'histoire de leurs personnages d'un chapitre à l'autre - Une grammaire très visuelle pour maîtriser les règles essentielles en un clin d'oeil - Des manhwas à compléter au fur et à mesure de l'année - Des jeux de langue pour la classe et la maison De nombreuses ressources pour s'entraîner à l'oral et en autonomie - Tout le vocabulaire et les exemples en version audio - Des exercices interactifs pour réviser le vocabulaire thématique de chaque chapitre - Des QCM autocorrectifs pour s'entraîner et s'auto-évaluer Toutes les ressources accessibles par mini-lien ou QR-Code.