Pourquoi a-t-on besoin de donner un sens à sa vie ?

Cet ouvrage propose un regard croisé à huit voix, sensible et humain, sur la question du sens de sa vie. Chacun à sa manière, selon sa propre musicalité, son expérience, expose ses perceptions, aborde ses ressentis, dévoile ses sensations vis-à-vis de ce qu'est le sens, de ce qui fait sens. Le sens comme un écho, une résonance, un faiseur de correspondances. Le sens qui se dit, s'impose, se cherche. Une réflexion au plus près de l'intime. C'est cette expérience que les auteurs veulent proposer aux lecteurs. Tous sont des spécialistes issus de différents champs des sciences humaines (anthropologie, philosophie, psychologie...), qui apportent un regard neuf et pluriel sur cette question qui a pu se poser pour chaque individu. Et vous, quel sens souhaitez-vous donner à votre vie ?