Réconcilier tourisme et nature

Réconcilier le tourisme et la nature n'est pas une simple vue de l'esprit. En quinze ans à la tête des Parcs nationaux du Québec, le biologiste Raymond Desjardins a montré qu'on pouvait à la fois développer les infrastructures touristiques et protéger, voire embellir, les somptueux espaces qui composent le patrimoine naturel québécois. Au fil de ce passionnant entretien, Desjardins revient sur une riche carrière au service des paysages qui ont bercé son enfance. Il nous livre aussi les secrets de ce qui a fait le succès de sa méthode : la concertation, partout et avec tous. Enfin, il pose les principes d'un possible tourisme de masse pour l'avenir, plus authentique et respectueux des populations locales. Un livre indispensable.