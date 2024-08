Un espoir pour le XXIe siècle. Femme, Vie, Liberté

Et si l'avenir du monde ne venait pas de nos sociétés puissantes, mais de celles où l'on combat, parfois jusqu'à la mort, pour ses valeurs et sa volonté, son désir de vivre, sa soif de liberté? "Jin, Jian, Azadi ! " : "Femme, Vie, Liberté ! ". Le mot d'ordre a unifié un mouvement qui n'avait pas d'organisation centrale. Il a traversé tout l'Iran et bientôt traversé les frontières, retenti sur tous les continents. Ces trois mots représentent à eux seuls un horizon, pour un siècle marqué par la vie, le vivant, et non pas uniquement par les drames. Un siècle ouvert sur l'avenir. "Femme, Vie, Liberté! " : un slogan juste et mobilisateur pour le XXIe siècle ! C'est cette aventure que nous raconte ce livre.