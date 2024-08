Vesper Tome 4 : Valse éternelle

Prisonnière à Rosencrowe, la capitale du royaume de Sylvaestris, Vesper est libérée grâce à un mystérieux dignitaire ... Qui n'est autre que Crimson en personne ! Malgré les doutes de Vesper, il s'agit bien de Crimson, revenu à la vie dans un nouveau corps, mais constitué de son ether : sa mémoire, son esprit et son âme. Face au retour de Crimson, qui tient autant du miracle que du mauvais présage, l'Oracle Joachim révèle à tous les origines de la couronne éthérée, un pouvoir divin dont Crimson a hérité. Tandis que Crimson recouvre son nom de Lamont et le rang de Prince héritier qui lui est dû, Vesper retrouve Zarak, Sulcia Nocturna, Vanea et Eko, ses fidèles compagnons, avec lesquels elle peut enfin vivre des temps de paix... Paix apparente, car l'ombre de l'Archimériste plane toujours sur Etheria. Tandis que le monde se prépare à une ultime confrontation, l'Archimériste patiente, attendant l'heure fatidique où tous ses pions seront en place pour enfin déclencher son apocalypse.