Lettres édifiantes et curieuses des Jésuites de Chine. 1702-1776

Au tout début du XVIIIe siècle, lorsque la première Mission jésuite française s'établit en Chine, les pères vont révéler à l'Europe un univers à la déconcertante et fascinante étrangeté. Leur connaissance du pays et de la langue, leur introduction à la cour de Pékin et leur accès à tout l'Empire du Milieu vont faire de leurs lettres, officielles ou privées, une sorte de reportage sur la Chine qui captive le public cultivé européen, à travers une profusion d'aventures exotiques, d'images nouvelles et d'idées originales. Passionnant Montesquieu, Voltaire et tous les Philosophes, elles jouèrent un rôle primordial dans l'évolution des mentalités au siècle des Lumières. Elles séduisent encore par l'ampleur et la diversité des sujets traités. Rites, modes de gouvernement, moeurs, coutumes, sciences, arts, techniques : il n'est rien que les jésuites ne relatent de cet immense Empire. D'une incontestable valeur littéraire, leurs lettres constituent un document passionnant sur la Chine de jadis, mais aussi sur un Occident avide de s'élargir aux dimensions du monde.